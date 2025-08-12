卓球男子世界ランク２８位で５月の世界卓球個人戦男子ダブルス金メダルの戸上隼輔（井村屋グループ）が１２日、「打倒・世界王者」への決意を新たにした。１１日に閉幕したＷＴＴチャンピオンズ横浜は決勝で張本智和（トヨタ自動車）が、世界王者・王楚欽（中国）を４―２で破って頂点に立った。日本代表のチームメートの快挙に「本当に刺激を受けた。張本選手の試合を見て、ああいう戦い方があるんだと勉強になった。もっとも