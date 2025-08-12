◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―阪神（１２日・マツダスタジアム）阪神・大竹耕太郎投手が４回０／３を９安打７失点でＫＯされた。２―０の３回、２死一、二塁から末包に左前適時打を献上し、なおも２死一、二塁からモンテロに左越えの逆転３ランを浴びた。モンテロには５月１７日（甲子園）でも被弾。今季の３被弾中２本目となった。５回には先頭・中村奨に右前打、ファビアンに四球を与え、小園に右前適時打。続く末包に左中