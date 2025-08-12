◆プロボクシング▽日本フライ級タイトルマッチ１０回戦●王者・永田丈晶（判定）同級１位・野上翔〇（１２日、東京・後楽園ホール）日本王座初挑戦の日本フライ級１位・野上翔（２４）＝ＲＫ蒲田＝が、王者・永田丈晶（２７）＝協栄＝に２―０（９５―９５、９６―９４、９８―９２）の判定勝ち。元日本ユース同級王者の野上が、プロ６戦目で日本タイトルを獲得した。サウスポー同士の一戦は、序盤から野上がハイテンポに