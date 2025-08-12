男子バレーボール日本代表チームの合宿が鹿児島県の薩摩川内市で始まり、12日、歓迎式がありました。石川祐希選手らが世界選手権へ意気込みを語りました。 男子バレーボール日本代表チームの合宿は、9月の世界選手権に向けたもので、今月11日から薩摩川内市で行われています。 日本代表のキャプテンの石川祐希選手や、中心選手の高橋藍選手らあわせて30人が参加しています。 歓迎式では、