鹿児島県日置市の吹上浜で、市川修一さんと増元るみ子さんが北朝鮮に拉致されて、きょう8月12日で47年です。修一さんの兄・健一さんらが続ける情報提供の呼びかけに、今年は多くの高校生たちの姿がありました。 47年前の8月12日。吹上浜で北朝鮮に拉致された市川修一さんと増元るみ子さん。 当時、交際していた2人が拉致される前に訪れたさつま湖の近くで、修一さんの兄・健一さん夫婦が、今年も情報提供を呼びかけました。 そ