お笑いタレントの友近（53）が12日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）に出演。水谷千重子として共演して感銘を受けた歌手について語った。「共演して心に虹が架かった人」と題して歌手・平原綾香の名前を挙げた友近。「声量とか…パワーをいただける歌声。エネルギー。そいういうモノが伝わってくる」と絶賛した。「一緒に『Jupiter』も歌わせてもらったんですけど、千重子と比べるなんて