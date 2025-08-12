あす13日からお盆休みです。鹿児島県内の交通の混雑状況をまとめました。 【空の便】 鹿児島空港発着の便は、日本航空、全日空で上り・下りともに、あす13日から17日(日)まで混雑が続く見込みです。 【JR】 JR九州によりますと、九州新幹線は下りのピークはすでに過ぎていて、上りのピークは16日の予想です。 【高速バス】 運行を再開した場合、福岡線は、鹿児島行きの便があす13日と17日、福岡行きの便が15