大雨による土砂崩れなどで通行止めとなっている主な道路です。 ▼国道10号は、姶良市加治木町で海沿いの路肩が崩れるおそれがあり、通行止めになっています。姶良市では山あいの県道も通行止めです。 ▼霧島市では、牧園町や隼人町で国道223号や県道が通行止めに。福山町の県道も通行止めが続いています。 いずれも解除の見通しは立っていません。 ・ ・ ・