これまでの記録的な大雨の影響で、鹿児島県霧島市の福山港には、大量の流木やごみが流れ込み、漁船が出られなくなっています。 霧島市の福山港に流れ着いた大量の流木やごみ。海面が見えなくなっています。 県によりますと、これまでの大雨の影響で近くの川などから流れ出したとみられています。その範囲は霧島市福山港と周辺の海岸、あわせておよそ1万4500平方メートルに広がっています。 （近所の住民）「福山には山が