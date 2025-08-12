◇セ・リーグ阪神―広島（2025年8月12日マツダ）阪神・大竹が12日の広島戦で先発し、5回途中7失点で降板した。左腕は試合前まで今季の広島戦4戦4勝、通算でも13勝1敗と得意としていたが、無念のKOとなった。2点をもらった直後の3回に捕まった。末包に2死一、二塁から左前適時打とされると、続くモンテロに逆転3ランを浴びた。4回こそ無失点とするも、5回に小園の右前適時打、末包の中越え2点適時二塁打で3失点。ここでマ