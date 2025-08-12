これまでの大雨の影響で、鹿児島県の霧島市と姶良市ではきょう12日も断水が続いています。 霧島市の隼人町と隣接する国分の一部、1万9500戸の断水は順次復旧しています。 姶良市は、姶良地区と加治木地区のそれぞれ一部地域、1万5900戸が断水しています。 姶良市の水道の復旧見込みです。 ▼姶良地区の市街地は今月20日ごろ ▼姶良地区の木場・堂山・山花は未定 ▼加治木地区の永原・西別府は今月15日ごろ ▼加治木地区の小