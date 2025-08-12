９日、競技中の選手たちのパフォーマンスを見るラトビア人審判員のシンキンス氏。（成都＝新華社記者／杜子璇）【新華社成都8月12日】中国四川省成都市で開催中のワールドゲームズ（17日まで）のダンススポーツ競技で、審判員のセルゲイス・シンキンス氏（ラトビア出身）がSNS上で注目を集めている。身長191センチのシンキンス氏は背筋を伸ばした立ち姿や動作の優雅さが話題となり、8日夜の混合ラテン種目の競技後に撮