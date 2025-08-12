◇プロ野球セ・リーグ 巨人-中日(12日、東京ドーム)巨人の先発・森田駿哉投手が、自身プロ最多となる7回を投げきり、無失点の好投を披露しました。この日、前回登板に続いてプロ2度目の先発マウンドにあがった森田投手。初回の先頭に2塁打を浴びると、2連続四死球を与え1アウト満塁のピンチを招きました。しかしこの場面で打席に迎えたチェイビス選手をショートへの併殺打とし、無失点で切り抜けます。すると2回には味方の好守備に