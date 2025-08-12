Image: Microsoft これ普通に売ってほしい！Microsoft（マイクロソフト）は、Surfaceシリーズの販売に、一般的なユーザーに加え、法人向けや教育機関向けのモデルを用意しています。このほど13.8インチモデルの「Surface Laptop」が、法人向けに刷新されて、他モデルにはないオプションが選べるようになりましたよ。Surface Laptopが初の5G対応！新たにビジネスユーザーを対象とする法人向け