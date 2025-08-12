Aぇ! groupの末澤誠也が、12日放送のTBS系バラエティー『秘密のストレス共有バラエティめ組の園』（後11：56）に出演する。【写真】津田、末澤、あの…それぞれが思い思いの表情を見せる「男の余計な一言SP」と題して、津田篤宏（ダイアン）、久保田磨希、かみちぃ（ジェラードン）、藤江萌、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、阪口珠美といったメンバーが再現コントを披露していく。あの、川田裕美、末澤、福田麻貴