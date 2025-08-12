「台風11号」今どこに？ 気象庁によりますと、強い台風11号は、きょう（12日）午後6時には沖縄の南にあって、1時間におよそ30キロの速さで西北西へ進んでいます。 ▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション 中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、中心から半径85キロ以内では風速25メートル以上の暴風となっていま