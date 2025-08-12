2025Ç¯8·î11Æü¡¢²ÚÀ¾ÅÔ»ÔÊó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖËÌ¶Ë¤Î³¤¿å¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤¬¹â³Û¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³¤ÍÎÂç³Ø¤ÎÆþ³ØÄÌÃÎ½ñ¤ËÆ±º­¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÆî¶Ë¤Î³¤¿å¡×¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤¬¶á¤´¤í¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥µ¥¤¥È¤Ç¹âÃÍ¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Æî¶Ë¤Ê¤é¤Ì¡ÖËÌ¶Ë¤Î³¤¿å¥µ¥ó¥×¥ë¡×¤¬½Ð¸½¤·ËÜÊªÆ±ÍÍ¹â³Û¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ¶Ë¤Î³¤¿å¥µ¥ó