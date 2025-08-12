“小学生の甲子園”とも呼ばれる学童野球の全国大会が新潟で開幕し、元プロ野球選手の和田毅さんが始球式を行いました。また、和田さんは病気で療養を続ける子どもたちとも触れ合い、元気を届けました。8月11日に開会した「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会」。“小学生の甲子園”とも呼ばれる大会です。これまではおもに東京で開かれていましたが、ことしから全国で開かれることになり初年度の開催地として新潟県が選ばれました