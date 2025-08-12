カメレオン・ライム・ウーピーパイが、TVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編の新エンディング主題歌「PUNKS」を8月11日にリリース。また、18日には同曲のMVも公開される。 （関連：【映像あり】カメレオン・ライム・ウーピーパイ、新曲「PUNKS」使用したTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編新ED映像） 本楽曲は、アニメの世界観に合わせて書き下ろされた一曲。 “ピーパピーパピ