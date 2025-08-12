中国物流購買連合会は8月12日、7月の中国電子商取引（EC）物流指数を発表しました。7月の中国電子商取引物流指数は112．0ポイントで、前月から0．2ポイント回復し、年内最高値を再び更新しました。7月の農村部の電子商取引消費は好調で、農村部の電子商取引物流業務量の回復が加速し、電子商取引物流指数の上昇をけん引する重要な要因となりました。ライブ配信を通じて商品を販促し、日増しに整備される物流システムを利用すること