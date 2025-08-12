【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■RYUKIは家電量販店のテーマ曲でダンスに挑戦！RANにはパクリ疑惑が発生!? MAZZELによる地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（読み：マゼダンメイズ・オブ・ダンス）の第2回が、8月13日24時59分より、日本テレビにて放送となる。 ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴をもつRANなど、ダンスを