９日のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」では、「ジャンクプロ野球ニュース」前編が放送された。フジ「プロ野球ニュース」解説者が集い、五十嵐亮太、片岡篤史、坂口智隆、館山昌平、谷繁元信、鳥谷敬の６氏が出演した。鳥谷氏は、外野手の守備力が話題になると、「ある法則」があると仮説。同い年の糸井嘉男氏がパ・リーグから阪神に来た時を「パ・リーグはドーム球場が多い。糸井選手はゴールデングラブ賞を何回も獲ってる