お笑いタレント・なかやまきんに君の個人事務所から現金をだまし取ったとして、警視庁大井署が、元事務所スタッフの住所・職業不詳の男（５１）を詐欺容疑で逮捕していたことがわかった。逮捕は７日。同署幹部によると、男は昨年４月、「自分が運営している洋服の通販サイトの事業資金が必要になった」とうそをつき、事務所から現金８００万円を詐取した疑い。調べに黙秘している。「必ず返す」と説明していたが、返済を求めら