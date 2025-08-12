「広島−阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神の先発・大竹は５回途中９安打７失点でＫＯとなった。今季ワースト失点となった。初回を三者凡退に抑えると、二回２死一、二塁のピンチは石原を空振り三振で切り抜けた。だが、２−０の三回に落とし穴が待っていた。中村奨と小園に安打され２死一、二塁から末包に左前適時打を献上。さらにモンテロに逆転３ランを浴び、４失点となった。四回は３人で料理したが、五回に再び