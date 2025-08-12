「日航機墜落事故」から、12日で40年。まもなく事故発生時と同じ時刻を迎えます。群馬・御巣鷹のふもとにある「慰霊の園」から、フジテレビ・木村拓也キャスターが中継でお伝えします。追悼慰霊式が行われ、間もなく黙とうがささげられます。参列者の方々は「今年も夏が来ましたね」と互いに声を掛け合っていました。式には俳優の黒木瞳さんの姿も見られ、両手で顔を覆いながら涙を流していました。宝塚時代の同期・吉田由美子さん