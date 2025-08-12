村上市や佐渡市に出されていた【土砂災害警戒情報】は、午後7時30分にすべて解除されました。現在も一部の地域で大雨警報が出されています。 13日午後6時までに予想される24時間降水量は、多いところで上越・中越・下越・佐渡いずれも40mmです。これまでに降った雨により地盤の緩んでいるところがあるため、気象台は12日夜のはじめごろまで土砂災害に厳重に警戒し、中越と上越では警戒するよう呼びかけています。