【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Geeek」は孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドが特徴的な楽曲！ Aoooが、3ヵ月連続リリースの第2弾「Geeek」を8月20日に配信リリースする。 本作は、ボーカルの石野理子が作詞、ベースのやまもとひかるが作曲を手掛けた楽曲で、孤独を“自由”として抱きしめる、クールに熱を放つロックサウンドに仕上がっている