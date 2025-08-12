シンガー・ソングライターの杉本琢弥が１２日、都内で行われた初主演映画「熊本の彼氏」（１０月１０日・熊本先行公開、１０月２４日全国公開）の完成披露上映イベントに「７ＯＲＤＥＲ」の諸星翔希らと登壇した。２０１６年に起こった熊本地震の復興を歩む街を舞台に一度は夢を諦めた若者が、音楽プロジェクトを通じて再び人生と向き合い始める作品で、熊本出身の杉本は熊本で撮影したこともあり「事実として、熊本城というの