2025年8月9日（土）から、『フェルム ラ・テール美瑛』の一部店舗とオンラインショップにて『北海道バターケーキ』が発売されています。 画像：株式会社 フェルム ラ・テール 『北海道バターケーキ』は、『フェルム ラ・テール美瑛』のシリーズ累計500万個以上を販売している『バターチーズサンド』に続く新作。“幻のバター”とも呼ばれる、昔ながらの製法