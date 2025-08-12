５６歳の女性芸人が１１日、インスタグラムに投稿した写真に「めっちゃ美人！」「一瞬誰かと！」と反響を呼んでいる。夫婦漫才コンビ「かつみ♥さゆり」の♥さゆりで、毎回「誰〜」レベルに変身しているという神明グループＰＲキャラクターの変身企画第１０弾、♥さゆり本人も「だだ誰〜」「もはや本人も鏡の前でフリーズしちゃったの巻」「今回はレベチ」とプロ集団のヘアメイクなど奇跡の仕事っぷりに驚