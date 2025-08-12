大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは11日、ミドルブロッカーのハッタヤ・バムルンスック（32）が加入することを発表した。 タイ出身のハッタヤは自国ではナコーンラーチャシーマー、ダイヤモンドフードに所属し、タイ代表としても活躍。2021年9月にトヨタ車体クインシーズ（現・クインシーズ刈谷）に入団し、昨季はSVリーグ女子40