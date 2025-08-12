パスワードを入力して本人認証を行う「パスワード認証」ならぬ、ポケモンをプレイしてロックを解除する「ポケ認証」をAdoPiさんが公開しました。AdoPiさんが作成したポケ認証の名前は「Gameboy locker for Wayland」です。GitHub - AdoPi/wlgblock: Wayland Gameboy lockerhttps://github.com/AdoPi/wlgblock子どもの頃からLinuxの熱狂的なファンであったというAdoPiさんは、Linuxの素晴らしさとして「システムを思い通りにカスタ