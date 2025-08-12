母猫「ララ」ちゃんと父猫「テラ」ちゃんのあいだに生まれた子猫たちの成長記録が、YouTubeチャンネル『ねこぱんちParaguay』に投稿されました。出産の瞬間や、母乳を飲む様子など、生命の営みをリアルに感じられるシーンが収められています。この投稿はすでに1.3万回以上再生されており、「なんて美しく、穏やかに育てられているんだろう」「みんな優しくいい子になりましたね」といった温かいコメントが寄せられています。