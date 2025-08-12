【モデルプレス＝2025/08/12】モデルのマギーが12日、自身のInstagramを更新。美しい自然の中で撮影された、大胆なトップス姿を公開した。【写真】マギー、背中を大胆露出◆マギー、美しい自然の中で美しい背中を披露マギーは「こんな綺麗な滝と川、見たことない」「今年は背中見せるお洋服にハマってる！」とコメントし、美しい滝を背景に自身の後ろ姿を公開。背中が大胆に開いた衣装を着用し、美しい背中が際立つ様子を披露した