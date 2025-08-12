亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【母登場】資生堂銀座本店 SHISEIDO THE STOREで爆買い！最新コスメから定番コスメまで欲しいものがたくさん。亀梨の美容レベルが上がった1日に！』の動画を投稿。ブランドの提供を受けながら、買い物をする様子を公開してくれました！【関連記事】亀梨和也「20年以上」長年愛用のスキンケア系クレンジング水■香水動画内に登場したのはこちら！ナルシソ ロドリゲス/フォーハー ピュア