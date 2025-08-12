日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）が12日、インスタグラムの公式アカウントを更新。椎名林檎（46）の近影を投稿した。公式アカウントでは「椎名林檎さんが見せてくれたのは、音楽家として、そして母、妻としての姿。音楽活動を『辞めようと思ったこともある』と語る率直な言葉には、たくさんの想いが詰まっていました」と伝えられた。着物姿の椎名の姿や、MCの山崎育三郎（39）、井桁弘恵（28）とのショットを投稿