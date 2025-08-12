菊池桃子のライブBlu-ray / DVD『40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い』が10月29日にリリースされる。同ライブ映像作品は、菊池桃子デビュー40周年の集大成として2025年4月20日および21日、恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催されたライブ＜MOMOKO KIKUCHI 40th Anniversary FINAL 碧い記憶/紅の想い＞が映像化されたものだ。約400分におよぶ2日間の模様が収録されるほか、両日のライブ音源から紡いだ自身初のライブ音源ベス