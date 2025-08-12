◇プロ野球セ・リーグ 広島-阪神(12日、マツダスタジアム)広島は３回、末包昇大選手のタイムリーヒットとモンテロ選手の6号3ランホームランで4点を返し、対広島戦で好投を続けていた大竹耕太郎投手から逆転に成功しました。2点を追う3回、1番・中村奨成選手がセンターへヒットを放ち、3番・小園海斗選手も初球を捉えてライトへのヒットを記録し、チャンスを作ります。続く4番・末包選手が放った打球はレフト方向へのタイムリーヒッ