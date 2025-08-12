米露首脳会談を前に、ロシア軍がウクライナ東部で攻勢を強めています。最大10キロ進軍したとも報じられていて、交渉で優位に立つことを狙った動きとみられます。ロイター通信によりますと、ロシア軍は、ウクライナ東部ドネツク州の前線の一部で攻勢を強めていて、ここ数日間で最大10キロ進軍したとみられています。アメリカの戦争研究所は11日、ロシア軍はドネツク州の要衝ポクロウシクに近いドブロピリャ近郊に侵入したと分析して