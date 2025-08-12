フィギュアスケート女子で２０２５年世界選手権銅メダルの千葉百音（木下グループ）は、自身のパフォーマンスに危機感を抱いている。今季初戦となったサマーカップ最終日（１２日、滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）のフリーでは３回転サルコーなど全てのジャンプを着氷。細かいミスはあったが、１３１・８４点をマークした。１１日のショートプログラム（ＳＰ）で失速した影響もあり、合計１９２・４４点の２位。演技後には