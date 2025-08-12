Jリーグは12日、7月度の「2025明治安田Jリーグ KONAMI月間MVP」、「2025明治安田Jリーグ 月間優秀監督賞」、「2025明治安田Jリーグ月間ヤングプレーヤー賞」、「2025明治安田Jリーグ 月間ベストゴール」、「2025明治安田Jリーグ 月間ベストセーブ賞」を発表した。J1リーグの月間MVPは、7月に行われたリーグ戦で3戦全勝を達成したヴィッセル神戸から、FW宮代大聖が受賞を果たした。宮代は7月開催のリーグ戦全3試合に先発し、2ゴ