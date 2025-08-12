日本マクドナルドは１１日、セットメニュー「ハッピーセット」にカードが付いてくるキャンペーンを巡り、転売を目的とした大量購入や食品廃棄が発生し、店舗で混乱が起きたなどとしてホームページ上で謝罪した。今後、より厳格な販売個数の制限を設けるなどの再発防止策を講じるとしている。同社は９〜１１日に全国の店舗で、ハッピーセットを購入すると人気ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のカード２枚がもらえるキ