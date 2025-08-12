セルタは12日、ベティスからFWボルハ・イグレシアスを完全移籍で獲得したことを発表。新契約は2027年夏までの2年間で、1年間の延長オプションが付帯している。スペイン紙『マルカ』によると、移籍金は200万ユーロ（約3億5000万円）とのこと。セルタを率いるクラウディオ・ヒラルデス監督が獲得に固執したことに加え、選手本人もかねてより古巣への完全移籍を希望していたことと、それを証明する大幅な減俸を受け入れたことが、