謎の建造物が目撃されたのは、東京・多摩市です。ビルなどが立ち並ぶ一角に、異様な雰囲気の建造物が…。しかも、その存在に12日、気がついたという人も…。近隣住民：（Q. あれは何？）いや〜知らないです。気にはなりますね。突然現れたという不気味な物体。その正体を探るべく近づいてみると、物体が建っていたのは、聖蹟桜ヶ丘駅のすぐ近く。高さは数十メートル、全体が灰色のシートのようなもので覆われていました。その異様