人気コスプレイヤーのえなこさんが『ヤングアニマル』16号の表紙＆巻頭グラビア＆付録に登場しました。【写真】麦わら帽子のえなこさん2号連続巻頭グラビアで、夏の自然系衣装に包まれ、どこまでもナチュラルでどこまでも美しいえなこさん。日差しを浴びながら麦わら帽子をかぶり、ヒマワリ柄の水着をまとって登場。夏の自然を感じさせる装いで、ナチュラルかつ美しい姿を披露しています。巻末グラビアには、えなこさんがプロデ