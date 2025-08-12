Image: Kyle Barr / Gizmodo US もうずーーーっと欲しいと言い続けていて、やっとチラホラ噂が聞こえてきて期待が高まっているもの。そう、MacBookのバジェットモデルです。欲しい。すごく欲しい。Appleの著名アナリスト、ミンチー・クオ氏も安価MacBookの存在を示唆していますが、これを後押しする新たな話がでてきました。10万円を切る可能性もネタ元のDigitalTimes Asiaがサプライチェー