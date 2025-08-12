【新華社貴陽8月12日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州榕江県の競技場で9日夜、農村アマチュアサッカーリーグ「村超」の決勝戦が行われた。忠誠村が竜泉井村を4-2で破り、第3回省大会の優勝を飾った。全国大会も控えており、23日に全国の地区予選を勝ち抜いた51チームが榕江県に集結する。（記者/羅羽、陳嬙、崔暁強）