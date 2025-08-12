日航ジャンボ機墜落事故から40年となり、追悼慰霊式で黙とうする参列者＝12日午後6時56分、群馬県上野村乗客乗員520人が犠牲となった1985年の日航ジャンボ機墜落事故は12日、発生から40年となった。群馬県上野村の墜落現場「御巣鷹の尾根」の麓にある「慰霊の園」では追悼慰霊式が営まれた。遺族や村長、日航社長ら約230人が参列し、墜落時刻の午後6時56分に合わせて黙とうした。死者数は単独機事故として世界の航空史上最悪。