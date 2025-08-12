◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク―くふうハヤテ（12日、タマスタ筑後）故障で戦列を離れているソフトバンクの今宮健太内野手（34）と栗原陵矢内野手（29）が2軍戦で実戦復帰した。約2カ月ぶりの実戦となった今宮は「2番遊撃」で2打数1安打1打点、約1カ月半ぶりの実戦となった栗原は「3番三塁」で2打数無安打1四球だった。初回はともに先発大竹の前に左飛。2回は2死一塁から今宮が左前打で好機を拡大したが、栗原が三飛に