?ロング髪＆ジーンズ?姿で…73歳の女優が艶やかなロングヘアで若々しいファッションを見事に着こなし…。新進気鋭女優との2ショットが反響を呼んでいる。制服姿の藤粼ゆみあ(17)がピースサインをする隣で、ジーンズを履く若々しい姿を見せるのは風吹ジュン。ドラマ「照子と瑠衣」(NHK)のオフショットを紹介する藤粼のインスタグラムに登場した。「撮影の合間には風吹ジュンさんとお写真も撮っていただき、忘れら